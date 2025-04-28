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Иркутская область заняла 75 место в России по платежной дисциплине бизнеса

Доля задолженности юрлиц в регионе немного выше 3%. Данные приводит РИА Новости.

Место

Регион

Доля просроченной задолженности юридических лиц на 1 марта 2025 года

13

Республика Бурятия

0,84%

26

Красноярский край

1,59%

41

Новосибирская область

2,52%

47

Иркутская область

3,02%

Чукотский автономный округ и Магаданская область демонстрируют наименьшую долю просроченной задолженности по корпоративным кредитам – 0,05% и 0,2% соответственно. В антирейтинге оказались Ненецкий автономный округ (76,2%) и Дагестан (41,9%), где показатели просрочки наиболее высокие.

В целом по России доля просроченной задолженности бизнеса снизилась до 3,6%, достигнув минимального уровня с 2009 года. На Москву приходится 40% всего корпоративного кредитного портфеля страны при уровне просрочки 5,2%. Эксперты отмечают, что ужесточение кредитной политики и высокие ставки пока оказывают ограниченное влияние на динамику корпоративного кредитования.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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