Иркутская область заняла 75 место в России по платежной дисциплине бизнеса

Доля задолженности юрлиц в регионе немного выше 3%. Данные приводит РИА Новости.

Место Регион Доля просроченной задолженности юридических лиц на 1 марта 2025 года 13 Республика Бурятия 0,84% 26 Красноярский край 1,59% 41 Новосибирская область 2,52% 47 Иркутская область 3,02%

Чукотский автономный округ и Магаданская область демонстрируют наименьшую долю просроченной задолженности по корпоративным кредитам – 0,05% и 0,2% соответственно. В антирейтинге оказались Ненецкий автономный округ (76,2%) и Дагестан (41,9%), где показатели просрочки наиболее высокие.

В целом по России доля просроченной задолженности бизнеса снизилась до 3,6%, достигнув минимального уровня с 2009 года. На Москву приходится 40% всего корпоративного кредитного портфеля страны при уровне просрочки 5,2%. Эксперты отмечают, что ужесточение кредитной политики и высокие ставки пока оказывают ограниченное влияние на динамику корпоративного кредитования.