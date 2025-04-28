Иркутская область заняла 75 место в России по платежной дисциплине бизнеса

Доля задолженности юрлиц в регионе немного выше 3%. Данные приводит РИА Новости.
|
Место
|
Регион
|
Доля просроченной задолженности юридических лиц на 1 марта 2025 года
|
13
|
Республика Бурятия
|
0,84%
|
26
|
Красноярский край
|
1,59%
|
41
|
Новосибирская область
|
2,52%
|
47
|
Иркутская область
|
3,02%
Чукотский автономный округ и Магаданская область демонстрируют наименьшую долю просроченной задолженности по корпоративным кредитам – 0,05% и 0,2% соответственно. В антирейтинге оказались Ненецкий автономный округ (76,2%) и Дагестан (41,9%), где показатели просрочки наиболее высокие.
В целом по России доля просроченной задолженности бизнеса снизилась до 3,6%, достигнув минимального уровня с 2009 года. На Москву приходится 40% всего корпоративного кредитного портфеля страны при уровне просрочки 5,2%. Эксперты отмечают, что ужесточение кредитной политики и высокие ставки пока оказывают ограниченное влияние на динамику корпоративного кредитования.