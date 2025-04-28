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В Усть-Кутском промышленном техникуме создадут образовательный кластер при поддержке ИНК

При поддержке Иркутской нефтяной компании (ИНК) будет создан образовательный кластер на базе Усть-Кутского промышленного техникума – филиала Иркутского колледжа автомобильного транспорта и дорожного строительства (ИКАТиДС).

В число победителей техникум вошел по итогам конкурсного отбора федерального проекта «Профессионалитет» в Минпросвещения России. Ключевым партнёром-работодателем выступает ИНК. Гранты в размере 100 млн руб. в форме субсидий на создание кластеров поступят из федерального бюджета.

Проект направлен на реализацию образовательных программ среднего профессионального образования, программ подготовки, повышения квалификации. В Иркутской области уже ведется обучение в 12 кластерах, созданных с 2022 по 2024 гг. За это время численность студентов выросла с 558 человек до 5,8 тысячи.

– Федеральный проект «Профессионалитет» меняет систему подготовки кадров с учетом современных требований рынка труда. Он дает возможности внедрять инновационные технологии, интерактивные формы обучения на основе использования новейшего оборудования. Это значительно повышает качество подготовки специалистов, в которых нуждается рынок труда региона по наиболее востребованным направлениям. Поэтому для нас важно, что Иркутская область – активный участник этого стратегически важного проекта, – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Для компании участие в проекте открывает возможность не только в части закрытия кадровой потребности, но и реализации программ переподготовки для жителей Усть-Кута на базе опорного ссуза.

В ИНК работает комплексная программа по подготовке молодых специалистов, охватывающая школы, вузы и ссузы-партнеры, а также производственные объекты. С 2023 года действует практикоориентируемая программа «ВУЗ-ИНК», в рамках которой студенты учатся и одновременно работают на производстве. Также студентам доступна стажировка в офисе и практика в компании. Для школьников запущен бесплатный образовательный проект «Академия ИНК», а также действуют профильные ИНК-Классы.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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