РУСАЛ снижает выпуск алюминия на 10%

РУСАЛ принял решение сократить производство алюминия на 10%, сообщил вице-президент компании Елена Безденежных в интервью изданию «Ведомости». Причиной стало повышение стоимости сырья — глинозема, вызванное санкционным давлением.

Безденежных подчеркнула, что сокращение объемов производства затронуло все заводы компании, включая предприятия Сибири. Однако при этом ни один объект не прекращал свою работу и не закрывался.

Несмотря на трудности, компания сохраняет планы по расширению производства. По словам Елены Безденежных, вторая очередь Богучанского алюминиевого завода должна быть построена к 2030 году. Реализация проекта потребует инвестиций порядка 60 миллиардов рублей сверх ранее вложенных 150 миллиардов. Окончательное решение будет зависеть от согласия партнёра компании — РусГидро.

Сейчас ведутся активные переговоры, и строительство начнется сразу же после достижения соглашения между сторонами.