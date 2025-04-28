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Путин объявляет перемирие в честь 80-летия Победы

Президент России Владимир Путин объявил о перемирии в дни празднования 80-летия Победы. Перемирие начнется в полночь с 7 на 8 мая и завершится в полночь с 10 на 11 мая. Кремль сообщил, что на этот период все боевые действия будут остановлены и призвал украинскую сторону последовать этому примеру.

Кремль добавил, что в случае нарушения перемирия Украиной, российские военные дадут адекватный и эффективный ответ.

Ранее Путин уже объявлял перемирие на Пасху, которое длилось с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля. Президент отмечал, что в это время наблюдалось снижение активности боевых действий, хотя обе стороны обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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