FT: США и Украина готовы к подписанию ресурсного соглашения

США и Украина могут подписать соглашение по ресурсам уже на этой неделе, которое охватит все полезные ископаемые, включая нефть и газ, а также основные энергетические активы, сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, передаёт РБК.

Как уточнил источник, этому способствовало исключение компенсации за оказанную США военную помощь Украине. О достижении договоренности накануне сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, отметив, что помощь, оказанная до подписания соглашения, не будет учитываться при его выполнении.

Обсуждение "ресурсной сделки" продолжается с февраля. Первоначальный проект соглашения был отвергнут президентом Украины Владимиром Зеленским, который заявил о недостаточной защите интересов Киева. Документ предполагал право США на 50% редкоземельных минералов в обмен на военную помощь. Президент США Дональд Трамп призывал Украину компенсировать затраты на поддержку, что Зеленский счел несправедливым.