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Минцифры отменяет лимиты на ИТ-ипотеку: что изменится для заемщиков

Минцифры, согласовав с Правительством, отменило лимиты для банков на выдачу льготных ИТ-ипотек. Ранее из-за высокой востребованности программы банки достигали лимитов и приостанавливали выдачу кредитов, что требовало отдельного решения Правительства для возобновления программы. Теперь такие ситуации будут исключены.

Кроме того, для заемщиков снизится финансовая нагрузка благодаря уменьшению дополнительных платежей по банковским комиссиям. С 1 мая по 31 октября будут предусмотрены повышенные субсидии банкам на расходы по сопровождению программы.

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ИТ-ипотека — важная мера поддержки: выдано более 83,5 тыс. льготных кредитов, и ожидается, что к концу года их число превысит 91,5 тыс.

Напомним некоторые условия ИТ-ипотеки в 2025 году:

- Размер кредита: до 9 млн рублей, с возможностью увеличения до 30 млн рублей для регионов-миллионников и 15 млн рублей для других регионов при совмещении с другими кредитами.
- Ставка: 6%, с возможностью снижения банками.
- Срок: от 1 до 30 лет.
- Первоначальный взнос: минимум 20%.
- Тип недвижимости: покупка жилья в любом регионе РФ, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, на первичном рынке.
- Требования к заемщикам: российское гражданство, регистрация на территории РФ, возраст от 18 до 50 лет, зарплата не менее 150 тыс. рублей для крупных регионов и 90 тыс. рублей для других.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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