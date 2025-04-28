Бессмертный полк в Иркутске и Ангарске пройдёт 9 мая в очном формате

В Иркутске и Ангарске принято решение возобновить проведение шествия "Бессмертный полк" в очном формате после длительного перерыва. Решение было принято на заседании оргкомитета «Победа» под руководством Губернатора Игоря Кобзева, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Шествие не проводилось в 2020-2021 годах из-за пандемии, а после начала спецоперации — по соображениям безопасности. Губернатор подчеркнул, что акция призвана сохранить память о предках, боролись за освобождение Родины, и основная цель заседания — определить степень готовности к проведению шествия. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности.

Администрации Иркутска и Ангарского городского округа подтвердили готовность проведения акции «Бессмертный полк» в очном формате 9 мая 2025 года.

Планируется, что в Иркутске шествие начнется на перекрестке улиц Ударника и Декабрьских Событий (Дом офицеров). Шествие спустится по улице Декабрьских событий до пересечения с улицей Нижняя Набережная («Московские Ворота»), дойдет до пересечения с улицей Сухэ-Батора (Памятник Якову Похабову).

Движение в районе площади графа Сперанского запланировано после завершения торжественного парада, ориентировочно в 12:00. Колонна пойдет по улице Сухэ-Батора с поворотом на площадь графа Сперанского, минуя трибуны, и повернет на улицу Ленина до пересечения с улицей Российская.

Кроме того, жители Приангарья могут присоединиться к «Бессмертному полку онлайн» с 23 апреля по 6 мая, загрузив фото ветерана на сайте 2025.polkrf.ru или через приложения: vk.com/polk_app, ok.ru/app/polk.