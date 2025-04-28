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Россельхозбанк запустил новый цифровой сервис «Неипотечная сделка»

Новая услуга создана для защиты покупателей недвижимости.

Доля сделок без ипотеки на московском рынке новостроек превысила 54%. Сервис «Неипотечная сделка» поможет покупателям недвижимости минимизировать риски при покупке квартиры на первичном и вторичном рынке. Услуга доступна на онлайн-платформе банка по подбору недвижимости Своё Жильё.

«По экспертным оценкам, доля рынка новостроек сместилась в сторону сделок купли-продажи без ипотеки. С начала 2025 года доля сделок за собственные средства на московском рынке превысила 54%, а в некоторых регионах этот показатель достиг 70%[1]. Подобные сделки требуют особой осторожности – без тщательной проверки объекта и безопасного механизма расчётов покупатель рискует потерять деньги и недвижимость. Россельхозбанк, используя многолетний опыт проведения сделок купли-продажи недвижимости при ипотечном кредитовании, разработал сервис для безопасного оформления таких операций», — отмечает заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Елена Батурова.

Сервис «Неипотечная сделка» предполагает помощь в проверке объекта и дает оценку рисков, проводится анализ истории прав собственности, выявление наличия обременений, а также обеспечение безопасных расчетов. Клиент при необходимости сможет получить юридическую поддержку.

Процесс работы сервиса строится следующим образом. Специалисты проверяют документы продавца, наличие обременений и историю сделок. При необходимости составляется предварительный договор. Продавец подготавливает полный пакет документов, включая выписки из ЕГРН и справки об отсутствии задолженностей. Далее стороны подписывают договор купли-продажи, который направляется на регистрацию в Росреестр. Расчеты осуществляются с использованием банковской ячейки или аккредитива. Последний вариант позволяет разместить средства покупателя на отдельном счете в банке. И только после успешной регистрации перехода права собственности средства будут переведены продавцу.

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Пользователи могут выбрать один из трех тарифов. Вариант «Премиум» включает безопасные расчёты, электронную регистрацию, карту «Своё Жильё» и пакет услуг для ипотечных сделок. Тариф «Оптимальный» предлагает базовые услуги по сопровождению сделки с дистанционной поддержкой, а «Минимальный» покрывает основные потребности. 

Подробнее о сервисе  на портале Своё Жильё или Своё Село.

[1] По данным цифровой системы анализа рынка новостроек BNnmap.pro по состоянию на март 2025 года.

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