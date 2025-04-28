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Юрист разъяснил, обязано ли предприятие сокращать рабочий день перед праздниками

Александр Южалин, юрист службы занятости SuperJob, объяснил жителям Иркутской области порядок сокращения рабочего дня накануне праздников и нюансы труда в праздничные дни.

Согласно статье 95 Трудового кодекса РФ, работодатели обязаны уменьшать рабочую смену на один час перед официальными выходными. Исключение предусмотрено лишь для предприятий с непрерывным циклом производства или деятельностью, где сокращение невозможно технически или технологически. Работники таких компаний получат компенсацию в виде доплаты или дополнительного свободного времени.

Особенно важно учитывать, что требование о сокращении распространяется абсолютно на всех работников независимо от формы трудоустройства — будь то удалёнщики, совместители или сотрудники с частичной занятостью.

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— Если ваша компания относится к категории работающих круглосуточно или её деятельность подразумевает невозможность остановки процесса, то предпраздничные часы переработки вам обязательно компенсируют, — подчеркнул специалист.

Что касается вопроса выхода на работу в праздничные дни, здесь ситуация тоже урегулирована законом. Сотрудники, трудящиеся по стандартному графику (5/2), имеют полное право отказаться от рабочих смен в официальные выходные. Однако привлечение персонала к труду в указанные дни допустимо исключительно с личного согласия сотрудника. При этом в любом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день должна быть оплачена не менее чем двойном размере или компенсирована предоставлением другого дня отдыха (ст. 153 Трудового кодекса РФ).

Таким образом, любые изменения графика работы, вызванные праздничными датами, регулируются федеральным законодательством и подлежат обязательному соблюдению всеми работодателями.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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