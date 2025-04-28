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В Иркутске обновили более 120 км дорог за пять лет

В Иркутске за последние пять лет обновили более 120 км городских автодорог. Эту информацию озвучил мэр города Руслан Болотов, представляя отчет о проделанной работе администрации за 2020–2024 гг.

Главные достижения последних лет:

- За прошедший год jnремонтировано сразу 26 дорожных участков суммарной длиной около 29 км.
- Удвоение толщины укладываемого покрытия и внедрение современных материалов типа щебеночно-мастичного асфальтобетона, применяемого на федеральных магистралях.
- Создание единой технологической карты ремонта дорог и введение жесткой системы контроля качества исполнения контрактов.
- Участие общественности в контроле хода ремонтных работ.

Руслан Болотов добавил, что приоритетной задачей остается дальнейшее повышение объемов капитального ремонта и привлечение большего объема бюджетных средств.

Кроме того ,в городе удалось синхронизировать работы с ресурсоснабжающими компаниями. Теперь замена сетей выполняется прежде, чем приступают к дорожному ремонту..

Отдельно мэр акцентировал внимание на создании специализированного Проектного офиса дорожной отрасли в 2023 году, что позволило значительно повысить качество подготовки проектов и независимость от внешних производителей асфальтовых смесей за счёт модернизации местного предприятия.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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