Иркутск укрепляет инженерный каркас города

Мэр Иркутска Руслан Болотов в своем отчете о работе за 2020-2024 годы сообщил о реализации нескольких крупных инфраструктурных проектов, направленных на укрепление инженерного каркаса столицы Прибайкалья.

В 2023 году началось строительство теплового луча в Знаменском предместье, проект которого осуществляется на высоком технологическом уровне в условиях плотной городской застройки. Благодаря поддержке регионального правительства и губернатора Игоря Кобзева объем государственных инвестиций превысил 9,8 миллиарда рублей. Новая магистраль станет важным фактором развития инфраструктуры Иркутска на ближайшие 15-20 лет. Запуск теплового луча позволит расселить аварийные дома, построить современные социальные объекты и жилье, благоустроить районы, закрыть устаревшие котельные и улучшить экологическую обстановку.

Ранее сообщалось, что Байкальская энергетическая компания, входящая в группу En+, перешла к новому этапу строительства теплового луча на улице Баррикад. Энергетиками уже проложено 3,8 километра коммуникаций из запланированных 5,7 километра. Тепловой луч представляет собой крупнейший инфраструктурный проект в Иркутске за последние полвека. Завершение его строительства позволит избавиться от семи неэффективных котельных, шесть из которых работают на угле и одна на мазуте, расположенных вблизи жилой застройки.

Параллельно с проектом теплового луча в Иркутске ведется масштабная реконструкция трубопроводов общей протяженностью более 19 тысяч метров. Используются передовые методы прокладки сетей, такие как микротоннелирование, что позволяет минимизировать разрушения и значительно ускоряет темпы работ. Реконструкция будет завершена в этом году.

В 2024 году завершена модернизация канализационно-очистных сооружений правого берега Ангары, что увеличило их мощность и создало многоступенчатую систему очистки сливов. Проект по реконструкции КОС левого берега, как сообщил мэр, одобрен всеми необходимыми экспертными организациями и может быть включен в нацпроект «Экологическое благополучие» с возможностью получения федерального финансирования.