Продажа ОСАГО через Госуслуги лишит работы сотни тысяч автостраховщиков

Депутат Сардана Авксентьева выступила с предложением запустить оформление полисов ОСАГО через портал «Госуслуги». Эксперты считают инициативу необдуманной и предупреждают о серьезных последствиях.

Александр Тарнавский, бывший депутат Госдумы, выразил сомнения относительно внедрения подобной функции на государственном сайте. Он обратил внимание на ряд существенных проблем:

- Портал «Госуслуги» предназначен главным образом для оказания бесплатных госуслуг населению, и продажа коммерческих товаров и услуг через него противоречит основополагающим принципам сайта.

- Появление коммерческого функционала создаст благодатную почву для мошеннических схем и подделок.

- Самое главное: реализация идеи оставит без работы сотни тысяч российских граждан, занятых посредничеством в сфере автострахования. Для большинства из них торговля полисами ОСАГО является основным источником дохода.

Помимо этого, нововведения негативно скажутся на бизнесе специализированных платформ сравнения предложений страховых компаний («Сравни», «Банки.ру»).

Также Александр Тарнавский обращает внимание, что проблему отказа в оформлении полисов ОСАГО сегодня нельзя назвать острой, требующей радикальных решений. Действующее законодательство строго наказывает страховые компании за отказ продать полис ОСАГО, назначая крупные штрафы вплоть до 300 тысяч рублей.