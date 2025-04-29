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Зеленский отвергает перемирие Путина и предлагает 30-дневное прекращение огня

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина о перемирии в честь 80-летия Победы и предложил свое. Зеленский заявил, что немедленное и безусловное прекращение огня на 30 дней может стать основой для реальной дипломатии. Он назвал российское предложение "попыткой манипуляций" и напомнил, что Украина согласилась на американское предложение о полном прекращении огня еще в марте, передаёт РБК.

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Кремль объяснил майское перемирие "доброй волей" Путина, подчеркнув готовность России к мирному урегулированию. Перемирие, предложенное Россией, должно продлиться с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что в случае нарушения режима прекращения огня последует "адекватный и эффективный ответ".

В украинском МИДе поддержали идею 30-дневного прекращения огня, отметив, что оно может начаться с любой даты. В Белом доме президент США Дональд Трамп выразил желание увидеть постоянное прекращение огня и призвал Зеленского и Путина к переговорам для завершения конфликта.

Ранее Путин объявлял перемирие на Пасху, однако обе стороны обвиняли друг друга в нарушениях, несмотря на снижение интенсивности боевых действий.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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