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Макрон: Запад усилит давление на Россию для прекращения огня

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в ближайшие восемь-десять дней западные страны усилят давление на Россию, чтобы добиться прекращения военных действий. Об этом он сообщил в интервью Paris Match, отметив, что обсуждал этот вопрос с президентами США и Украины, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, а также с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Ватикане 26 апреля, в день похорон папы римского Франциска, передаёт РБК.

Макрон подчеркнул, что необходимо быть жестче с Россией, чтобы подтолкнуть Владимира Путина к прекращению огня. Он считает, что удалось убедить американцев в возможности усиления угроз и, возможно, введения санкций, чтобы заставить Россию согласиться на прекращение огня. Французский лидер также отметил, что неправильно оказывать давление только на Украину.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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