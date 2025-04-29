Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал выплату дивидендов за 2024 год

Наблюдательный совет банка ВТБ на заседании 28 апреля принял решение рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам 2024 года.

Объем дивидендов – 50% от чистой прибыли группы ВТБ по МСФО за 2024 год. В прошлом году она составила 551,4 млрд рублей, соответственно, после одобрения годовым общим собранием акционеров общий объем дивидендных выплат составит 275,75 млрд рублей. Из них 137,4 млрд рублей - дивиденды по обыкновенным акциям. Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 25,58 руб.

Годовое общее собрание акционеров состоится 30 июня 2025 года, Наблюдательный Совет рекомендовал установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 11 июля 2025 года.

«В 2024 году группа ВТБ перевыполнила показатели, предусмотренные Стратегией развития по прибыли и количеству активных розничных клиентов. В итоге Набсовет поддержал предложение менеджмента ВТБ и принял решение рекомендовать выплату дивидендов за 2024 год - на год раньше, чем планировалось ранее. Это обеспечит рекордную дивидендную доходность, будет способствовать долгосрочному устойчивому росту акционерной стоимости ВТБ и повышению доверия инвесторов как к акциям ВТБ, так и к отечественному фондовому рынку в целом», - сказал президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин.

ВТБ выплачивал дивиденды ежегодно с 2002 по 2021 год. Банк приостановил выплаты с 2022 года из-за внешних вызовов. В соответствии с действующей дивидендной политикой, рекомендуемый размер выплат определяется Наблюдательным советом на основе финансовых результатов группы ВТБ по МСФО.

Среди других вопросов, которые рассматривались Набсоветом: о выполнении показателей Долгосрочной программы развития на 2024-2026 годы по итогам 2024 года и результатах аудита ее реализации, об утверждении годовой финансовой отчетности банка, о предварительном утверждении годового отчета за 2024 год.