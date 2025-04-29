Геологам в Иркутской области готовы платить до 450 тыс. рублей в месяц

Иркутская область вошла в тройку российских регионов с самым высоким спросом на геологов, согласно данным базы вакансий hh.ru за первый квартал 2025 года. В регионе было открыто более 250 вакансий для геологов, что на 10% больше, чем годом ранее. Иркутская область занимает третье место по числу предложений, уступая Москве и Красноярскому краю.
Наибольший интерес к найму геологов проявляют компании из добывающей отрасли, открыв 40% всех вакансий в этом году.
В Иркутской области геологи остаются востребованными специалистами, на одну вакансию приходится в среднем 2,9 резюме, что свидетельствует о дефиците кадров, отмечают эксперты кадрового рынка.
Работа геологов часто предполагает вахтовый метод на удаленных объектах, что обусловливает высокие зарплатные предложения. В Иркутской области медианная зарплата составляет 170 тысяч рублей, однако наиболее щедрые предложения достигают 450 тысяч рублей в месяц.
Топ-5 высокооплачиваемых вакансий для геологов, Иркутская область
- Горный мастер ПГР ОГР, от 450 000 ₽ за месяц, на руки;
- Главный геолог, 376 000 ₽ за месяц, на руки;
- Заместитель главного геолога ГРР, от 420 000 ₽ за месяц, на руки;
- Старший геолог, от 350 000 ₽ за месяц, до вычета налогов;
- Геолог в буровой отряд на разведку россыпных месторождений золота, от 320 000 ₽ за месяц, на руки.