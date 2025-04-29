Новости

Кобзев. Послание губернатора Иркутской области, апрель 2025 года
Игорь Кобзев: Иркутская область в топ-30 по туризму
Иркутская агломерация: как новый аэропорт изменит экономический ландшафт
Кобзев предложил майнерам строить автономные дата-центры на попутном газе
Все материалы сюжета

Геологам в Иркутской области готовы платить до 450 тыс. рублей в месяц

Иркутская область вошла в тройку российских регионов с самым высоким спросом на геологов, согласно данным базы вакансий hh.ru за первый квартал 2025 года. В регионе было открыто более 250 вакансий для геологов, что на 10% больше, чем годом ранее. Иркутская область занимает третье место по числу предложений, уступая Москве и Красноярскому краю.

Наибольший интерес к найму геологов проявляют компании из добывающей отрасли, открыв 40% всех вакансий в этом году.

В Иркутской области геологи остаются востребованными специалистами, на одну вакансию приходится в среднем 2,9 резюме, что свидетельствует о дефиците кадров, отмечают эксперты кадрового рынка.

Работа геологов часто предполагает вахтовый метод на удаленных объектах, что обусловливает высокие зарплатные предложения. В Иркутской области медианная зарплата составляет 170 тысяч рублей, однако наиболее щедрые предложения достигают 450 тысяч рублей в месяц.

Топ-5 высокооплачиваемых вакансий для геологов, Иркутская область

  1. Горный мастер ПГР ОГР, от 450 000 ₽ за месяц, на руки;
  2. Главный геолог, 376 000 ₽ за месяц, на руки;
  3. Заместитель главного геолога ГРР, от 420 000 ₽ за месяц, на руки;
  4. Старший геолог, от 350 000 ₽ за месяц, до вычета налогов;
  5. Геолог в буровой отряд на разведку россыпных месторождений золота, от 320 000 ₽ за месяц, на руки.

/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Альфа-Конфа 2025
«Люди, способные в 6 утра выйти на спорт, могут многое»
Меняем правила: как прошла Альфа-Конфа в Иркутске
Альфа-Конфа: В Иркутске прошло масштабное мероприятие для бизнеса
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес