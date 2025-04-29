Путин объявляет перемирие: рубль укрепляется, но что дальше?

28 апреля рубль продолжает уверенно укрепляться по отношению к мировым резервным валютам. Доллар США колеблется в диапазоне 82-83 руб., юань опустился ниже 11,3 руб., а евро остается в коридоре 93-94 руб.

Президент России Владимир Путин объявил о полном прекращении огня на период с 8 по 11 мая в честь Дня Победы и предложил Украине присоединиться к перемирию. Это событие стало значимым сигналом для валютного рынка, способствующим продаже валюты, отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

"Налоговый период в России завершается, что могло бы теоретически способствовать коррекции рубля вниз, но политика вмешалась в динамику валютных торгов на стороне рубля", – подчеркивает эксперт.

Банк России оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых, но смягчил сигнал рынку, убрав упоминание о возможном повышении ставки на ближайших заседаниях. Ещё в пятницу после объявления решения по ключевой ставке рубль начал дорожать. Сегодня с утра в ряде российских и зарубежных СМИ появились прогнозы о том, что в июле или даже в июне Банк России может понизить ключевую ставку, причём сразу на 2 процентных пункта, до 19% годовых.

По мнению Натальи Мильчаковой, дальнейшие решения регулятора будут зависеть от динамики инфляции за апрель и май.

«Мы полагаем, что у рубля есть шанс продолжить укрепление, но в середине мая, после перемирия, если оно не получит продолжения, рубль может скорректироваться вниз. Прогнозируем, что до майских праздников доллар может колебаться в рамках 81-83 руб., евро – в коридоре 92,5-94 руб., юань – в коридоре 11-11,5 руб.», – резюмирует Наталья Мильчакова.