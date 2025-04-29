На 16% увеличили интернет-трафик абоненты МегаФона в Иркутской области

МегаФон внедрил новые настройки на существующих базовых станциях, что позволило увеличить скорости передачи данных у абонентов и уменьшить перегрузки на сети за счет более эффективного распределения частот.

Сейчас в Приангарье одновременно функционируют сотовые сети оператора трёх поколений, при этом почти все абоненты проводят большую часть времени в 4G и постоянно увеличивают интернет-трафик. За последнее время объём скачанных данных вырос на 16%.

Чтобы быстро и с минимальными затратами модернизировать телеком-инфраструктуру для снижения нагрузки на сеть, за прошедший год специалисты МегаФона провели целый комплекс дополнительной настройки оборудования. Модернизация имеет накопительный эффект, но уже сейчас виден результат: благодаря введённым новшествам абоненты стали еще активнее пользоваться интернетом.

Оператор настроил сеть так, что станция «командует» смартфонам найти и переключиться в менее загруженный слой LTE, что уменьшает перегрузки и даёт увеличение скорости передачи данных в смартфонах горожан. Поэтому абоненты МегаФона могли заметить, что на дисплеях гаджетов чаще горит значок 4G или LTE и быстрее прогружаются страницы в интернете.

Новые настройки сети сначала протестировали на небольшой территории. Когда же они показали эффективность, их внедрили в большинстве российских регионов. В Иркутской области изменения начали внедрять в 2024 году, и в начале 2025 года инженеры продолжили работу.