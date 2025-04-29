Бессмертный полк возвращается: в половине регионов России пройдут офлайн-шествия

В 2025 году акция "Бессмертный полк" впервые с 2022 года состоится в традиционном формате уличных шествий в 43 регионах России. Об этом сообщила сопредседатель центрального штаба движения, депутат Госдумы Елена Цунаева. Однако часть регионов, включая приграничные области, сохранят ограничения из соображений безопасности, передаёт газета "Ведомости".

В некоторых областях, таких как Белгородская, Брянская и Курская, "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате. В Ростовской области, граничащей с ДНР и ЛНР, власти рассматривают альтернативные форматы участия в акции. В ДНР и Херсонской области акция пройдет в смешанном формате в зависимости от оперативной обстановки.

В Москве формат проведения "Бессмертного полка" пока не определен. В Санкт-Петербурге шествие состоится на Невском проспекте, а в Екатеринбурге ожидается участие около 150 000 человек.

Акции в формате офлайн точно пройдут во всех дальневосточных регионах, за исключением Бурятии. Запланированы шествия в Абакане, Красноярске, Омске и других городах.

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В Приангарье утвердили проведение акции «Бессмертный полк» в очном формате сразу в двух городах региона — Иркутске и Ангарске. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев на заседании организационного комитета «Победа». Шествия были отменены в предыдущие годы: в 2020–2021 гг. мероприятия пришлось перенести из-за эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавируса, а позже решение приостановить акцию приняли по причинам безопасности в связи с началом специальной военной операции. По словам губернатора, безопасность участников является приоритетом, поэтому планируется принять дополнительные меры предосторожности.