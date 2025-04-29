«Пятёрочка» и «Чижик» появились на Ozon

Х5 Retail Group запускает первые онлайн-витрины брендов «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик» на площадке Ozon. Теперь пользователи смогут заказывать товары российских ритейлеров прямо через крупнейший российский маркетплейс. Это первое появление сетевых магазинов Х5 на мультиформатной платформе.

Доставку заказов будут осуществлять сотрудники самой Х5 с использованием сети собственных дарксторов, обеспечивая сроки доставки от 30 минут. Начав с Москвы и Петербурга, проект постепенно охватит регионы всей страны, сообщает газета "Ведомости".

Ассортимент продукции на Ozon составит около 10 тысяч наименований — это продукты питания, готовые блюда, продукция собственных торговых марок, средства личной гигиены и бытовая химия.