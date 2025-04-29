Рынок оптики терпит убытки из-за агрессивной ценовой политики маркетплейсов

Производители и продавцы медицинской оптики обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), выразив обеспокоенность падением продаж контактных линз в офлайн-магазинах из-за заниженных цен на маркетплейсах. Ассоциация оптиков направила письмо руководству ФАС, в котором попросила проверить законность ценовой политики площадок, передаёт газета "Ведомости".

Представители ассоциации утверждают, что крупные площадки активно снижают цены на медицинские изделия, предлагая контактные линзы значительно дешевле рыночной стоимости. По мнению заявителей, такая практика негативно сказывается на традиционных точках торговли, приводя к значительным убыткам и сокращению доходов владельцев офлайн-салонов.

Обращение подписали руководители крупнейших компаний отрасли, оно датировано 21 апреля текущего года. Официальный представитель Федеральной антимонопольной службы подтвердил получение письма и пообещал провести проверку изложенной информации.