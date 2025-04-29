Иностранным инвесторам могут запретить обратный выкуп российских акций

Предложение внесли в Госдуму. Об этом пишет газета «Известия».

Комитет Госдумы по вопросам собственности предложил поправки, которые позволят запрещать иностранным инвесторам обратный выкуп акций социально значимых российских предприятий.

Законопроект, направленный в правительство на согласование, предусматривает право российских властей блокировать такие сделки в стратегических отраслях – от пищевой промышленности до торговли.

Инициатива затронет компании, покинувшие Россию после февраля 2022 года, но сохранившие опционные соглашения о возможном возврате бизнеса. Эксперты отмечают юридические сложности – закон может нарушить принцип свободы договора и потребует ретроспективного применения. Решение о запрете будут принимать отраслевые министерства, оценивая влияние сделки на экономику страны.