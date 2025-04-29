Каким будет цифровое будущее сельского хозяйства в Приангарье

О том, как цифровые технологии проникают в сельскохозяйственную отрасль Иркутской области и что это дает аграриям, рассказывают ведущие фермеры Иркутской области Надежда Молева и Вячеслав Лизин.

«Цифра» – это новые возможности

Крестьянско-фермерское хозяйство Надежды Молевой работает в селе Могоенок Аларского районе с 2000 года. Выращивают пшеницу, рапс, овёс и ячмень, разводят крупный рогатый скот. На ферме 2,5 тысячи коров, из которых 250 дойные. Продукцию КФХ с удовольствием закупают в качестве первичного натурального сырья местные производители мясной и молочной продукции. За эти годы предприятие стало лидером сельскохозяйственной отрасли района, и не раз было признано лучшим во всей Иркутской области. Казалось бы можно остановиться на достигнутом, но Надежда Молева придерживается другого принципа – «если не идешь вперед – идешь назад».

«Когда в период пандемии мы столкнулись с проблемами сбыта своей продукции, стали искать варианты онлайн торговли, рассказывает Надежда Николаевна. – И сразу же обратили внимание на цифровую экосистему Своё от Россельхохбанка (РСХБ). Это огромный рынок сбыта всероссийского масштаба, за который даже не надо платить и беспокоиться о продвижении». По словам фермера, две из семи существующих платформ экосистемы – сельскохозяйственный маркетплейс Своё Фермерство и интернет магазин фермерских продуктов Своё Родное позволили ей не потерять рынок сбыта во время локдауна. «Первый нам дал возможность бесплатно размещать объявления о предоставляемых услугах для других предпринимателей, а второй – создавать онлайн витрину своей продукции и торговать через платформу. В итоге мы не не только не потеряли рынок сбыта, но и значительно сэкономили время. И теперь мы не представляем свою работу без цифровых возможностей. Недавно мы приобрели пакет услуг «Продвижение» на платформе Своё Фермерство. Нам не придется вникать в тонкости написания сайтов, изучать маркетинг и беспокоиться о рекламе. Все эти задачи будет решать маркетплейс. А появившееся свободное время сможем посвятить решению других задач».

Цифровизация – неотъемлемая часть жизни

Вячеслав Лизин, фермер из села Буреть Боханского района также считает, что цифровизация стала неотъемлемым явлением нашей жизни, она проникает во все отношения и сферы, в том числе и в сельское хозяйство.

Вячеслава Николаевича по праву называют фермером-новатором – на полях своего крестьянско-фермерского хозяйства он ставит эксперименты и успехом внедряет инновационные методы. Первым в регионе стал применять цифровые технологии в растениеводстве и в управлении машинно-тракторным парком, а также в процессах обработки земли, посевов, внесения удобрений и уборки урожая. Сегодня КФХ является одним из основных поставщиков муки высшего сорта для хлебопекарных предприятий Иркутской области, а также крупнейшим экспортером масличных и зерновых культур в Китай (рапс) и Монголию (семена сои, пшеница). И даже такой опытный в отрасли цифровизации предприниматель проявил не меньшее внимание к экосистеме РСХБ.

На вопрос «Какие еще процессы требуют инноваций», Вячеслав Николаевич с уверенность отвечает, что развиваться необходимо каждый день, ведь всегда есть что улучшить.

«Чтобы предприятие было успешным, его нужно не просто содержать, надо расширять и совершенствовать. Производственный процесс каждый день ставит перед тобой новые задачи. Например, когда мы расширяем продуктовую линейку, одновременно приходится решать вопрос с реализацией товара. В этом нам помогает платформа РСХБ Своё», – рассказывает фермер. Он отмечает, что активно пользуется сервисом Своё Фермерство, где за последнее время значительно расширился товарный ассортимент - от сельскохозяйственной техники до удобрений и семян, а также появились новые цифровые инструменты. В платформу интегрированы кредитные инструменты, которые предоставляют доступ к финансированию и помогают сократить затраты на содержание дополнительных сотрудников и повысить эффективность ведения бизнеса. «Платформа ориентирована на максимальную доступность: процесс регистрации для поставщиков сельскохозяйственной продукции бесплатный, а представление товаров на витрине требует минимальных усилий. Такой подход делает сервис привлекательным как для крупных игроков аграрного рынка, так и для нас – представителей малого бизнеса».

Директор Иркутского регионального филиала РСХБ Наталья Баркова отметила, что Российский аграрный сектор демонстрирует устойчивый рост на фоне цифровизации. «За 25 лет работы Банк накопил глобальную статистику по запросам предпринимателей в сфере АПК, что послужило стимулом для создания экосистемы. За четыре года работы платформа Свое стала незаменимым инструментом для фермеров и аграрных предприятий, обеспечивая эффективное использование современных технологий для оптимизации бизнес-процессов и увеличения продаж. Платформа открывает новые горизонты для развития фермерских хозяйств», – подчеркнула Наталья Баркова.