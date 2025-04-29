Франция анонсировала усиление давления на Россию: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Франция анонсировала усиление давления на Россию, Трамп заявил об отсутствии красных линий в вопросе пошлин, РФ повысит импортозамещение в производстве оборудования до 95%, а в Иркутской области отмечен один из самых высоких спросов на геологов. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Давление на Россию

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что западные страны намерены в ближайшие восемь-десять дней усилить давление на Россию, чтобы добиться прекращения военных действий. По словам французского лидера, это обсуждалось с президентами США и Украины и премьер-министром Великобритании. Макрон считает, что «нужно быть гораздо жестче с Россией, чтобы подтолкнуть Владимира Путина к прекращению огня».

Отсутствие красных линий

Президент США Дональд Трамп заявил, что никакие факторы не могут повлиять на политику американской администрации в вопросе таможенных пошлин. Он опроверг мнение, что падение рынков, угроза рецессии, ослабление доллара заставят его свернуть политику, касающуюся пошлин.

Повышение импортозамещения

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что России за шесть лет необходимо повысить до 95% независимость в области выпуска собственного оборудования и станков. «Без современного оборудования и инструмента не может существовать ни одна отрасль. И мы ставим перед собой амбициозную цель – за 6 лет повысить независимость в области выпуска такой продукции до 95%», – отметил Мишустин. Чтобы ее добиться, сформирован специальный классификатор: он позволит понять, какие позиции нужны.

Лидер по геологам

Иркутская область вошла в тройку российских регионов с самым высоким спросом на геологов. За первый квартал 2025 года в регионе было открыто более 250 вакансий для таких специалистов, что на 10% больше, чем в 2024-м. Наибольший интерес к найму геологов проявляют компании из добывающей отрасли. В Приангарье представителям профессии готовы платить до 450 тысяч рублей.

Достижение Иркутска

Мэр Руслан Болотов рассказал о достижениях, которых удалось добиться Иркутской области за пять лет в вопросе дорожного строительства. Получилось обновить более 120 км городских автодорог, создать единую технологическую карту ремонта дорог, привлечь общественность к контролю ремонта, создать проектный офис для повышения качества проектов.