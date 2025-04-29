Иностранные банки могут пересмотреть уход с российского рынка

В их числе «Райффайзен» и «Юникредит». Об этом пишет газета «Известия».

На закрытой встрече с депутатами Госдумы представители европейского бизнеса подтвердили заинтересованность в работе на российском рынке, сообщил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Крупнейшие иностранные банки, включая австрийский «Райффайзен» и итальянский «Юникредит», формально сохраняют планы по уходу, но фактически продолжают деятельность в России.

Эксперты отмечают, что смягчение геополитической ситуации может создать условия для возвращения иностранных игроков, однако процесс осложняется санкционными рисками и требованиями о значительных отчислениях в бюджет при продаже активов. Доля иностранных банков на российском рынке сократилась с 11% до 4–5% с 2022 года, но оставшиеся игроки продолжают получать существенную прибыль.