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Иностранец пытался в барсетке незаконно ввезти в Иркутск $30 тысяч

29-летний житель Узбекистана пытался незаконно ввести в Иркутск 30 тысяч долларов США. Мужчину остановили в «зеленом» коридоре для выборочного контроля, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

«В его барсетке таможенники обнаружили незадекларированные купюры. Сумма незаконно ввезенных наличных в эквиваленте составила более 1,6 млн рублей. Нарушитель пояснил, что не знал о необходимости декларирования валюты», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наличных денежных средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает штраф в размере до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных или ограничение свободы на срок до двух лет.

Наличность изъята, решение по ней примет суд.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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