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Создателя компьютерных вирусов для взлома чужих телефонов поймали в Иркутской области

В Иркутской области полицейские задержали предполагаемого создателя компьютерных вирусов. Им оказался несовершеннолетний житель Братска, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«Предварительно установлено, что 17-летний злоумышленник создал мобильное приложение с вредоносным кодом. Оно предоставляло возможность получить удаленный доступ к чужому смартфону, чтобы завладеть личными данными его владельца», – отметили в полиции.

Юноша продавал вирусы анонимным покупателям, которые затем рассылали зараженный файл под видом видеоролика. При попытке его просмотреть запускалась установка программы, способной считывать и пересылать уведомления, сообщения и фотографии.

На основании этих данных аферисты пытались получить доступ к интернет-банкингу. Приложение также могло автоматически пересылать вирус всем контактам в мессенджере.

Количество потерпевших и ущерб в настоящее время устанавливаются. Во время обыска у подозреваемого были изъяты средства связи, компьютерная техника и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Возбуждено уголовное дело по статье «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ», санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы. Ведется расследование.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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