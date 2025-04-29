Азиатско-Тихоокеанский банка опубликовал режим работы в праздничные дни мая 2025

В праздничные дни Азиатско-Тихоокеанский банк работает следующим образом:

30 апреля 2025 года все офисы Банка работают с уменьшением продолжительности рабочего времени на один час.

01 мая 2025 года нерабочий праздничный день.

02 - 04 мая 2025 года для уточнения работы отделений Вам необходимо связаться с менеджером в вашем городе или позвонить по номеру: 8-800-775-88-88.

05 – 07 мая 2025 года все офисы Банка работают в обычном режиме.

08 -09 мая 2025 нерабочий праздничный день.

10 мая 2025 года для уточнения работы отделений Вам необходимо связаться с менеджером в вашем городе или позвонить по номеру: 8-800-775-88-88.

с 12 мая 2025 года все офисы Банка возобновляют работу в обычном режиме.

Срок оплаты кредитов, дата погашения которых выпадает на период с 01 мая по 02 мая 2025 г., переносится на 05 мая 2025 без применения штрафных санкций.

Срок оплаты кредитов, дата погашения которых выпадает на период с 08 мая по 09 мая 2025 г., переносится на 12 мая 2025 г. без применения штрафных санкций.

Порядок обслуживания клиентов и правила погашения ежемесячных платежей и начисления процентов по кредитным договорам остаются прежними.

Операции с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями не осуществляются с 01 мая по 02 мая 2025 г. и с 08 мая по 09 мая 2025 г.

Закрытие депозитов юридических лиц, дата окончания которых выпадает на период с 01 мая по 02 мая 2025, переносится на 05 мая 2025.

Закрытие депозитов юридических лиц, дата окончания которых выпадает на период с 08 мая по 09 мая 2025, переносится на 12 мая 2025.

"Для вашего удобства предлагаем воспользоваться интернет-банком АТБ или приложением АТБ банк, которые позволят без обращения в банк произвести погашение кредита, пополнить счет мобильного телефона, оплатить коммунальные услуги, штрафы ГИБДД и многое другое. Также ежемесячный платеж вы можете осуществить через сторонние банки за пять рабочих дней до его наступления. Внутрибанковские переводы, открытие вкладов, переводы с карты на карту и оплата услуг будут осуществляться в обычном режиме. Более подробная информация – 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный)", – говорится в сообщении банка.