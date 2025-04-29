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АТБ увеличивает количество категорий повышенного кэшбэка для дебетовых карт

С 1 июня Азиатско-Тихоокеанский банк изменяет условия программы лояльности по дебетовым картам. Теперь клиенты смогут выбрать 3 категории с повышенным кэшбэком 5% (7% по зарплатным картам), либо 2 категории + «1% на всё».

Подключение бонусных категорий возможно не позднее 25 числа каждого календарного месяца в личном кабинете лояльности «Кэшбэк и бонусы» мобильного приложения АТБ банк. Список доступных для выбора категорий обновляется ежемесячно, поэтому в новом отчетном периоде снова появится выбор. В случае, если клиент не установил категории покупок с повышенным вознаграждением на следующий период, операции, совершаемые в таком периоде, не учитываются.

Начисление кэшбэка в виде баллов в выбранных категориях будет выполняться с первого числа следующего месяца. Накопленные бонусные баллы можно обменять на рубли и зачислить на любую карту АТБ по курсу 1 к 1.

Подробнее с условиями программы лояльности и полным списком категорий кэшбэка можно ознакомиться на сайте банка. 

Реклама. Отделение АТБ (ПАО) г.Иркутск . Азиатско-Тихоокеанский Банк erid:2VfnxyTgmSp

/ Сибирское Информационное Агентство /


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