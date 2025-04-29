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Азиатско-Тихоокеанский Банк в Иркутской области 29 апреля не работает

В связи с празднованием единого Дня памяти уведомляем, что «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) в Иркутской области работает по следующему режиму:

29 апреля 2025 – в банке установлен выходной день.

Срок оплаты кредитов, дата погашения которых выпадает на 29 апреля 2025 года, переносится на 30 апреля 2025 года без применения штрафных санкций.

Порядок обслуживания клиентов и правила погашения ежемесячных платежей и начисления процентов по кредитным договорам остаются прежними.

"Для вашего удобства предлагаем воспользоваться интернет-банком АТБ или приложением АТБ банк, которые позволят без обращения в банк произвести погашение кредита, пополнить счет мобильного телефона, оплатить коммунальные услуги, штрафы ГИБДД и многое другое. Также ежемесячный платеж вы можете осуществить через сторонние банки за пять рабочих дней до его наступления. Внутрибанковские переводы, открытие вкладов, переводы с карты на карту и оплата услуг будут осуществляться в обычном режиме. Более подробная информация – 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный)", – говорится в сообщении банка.

Реклама. Отделение АТБ (ПАО) г.Иркутск . Азиатско-Тихоокеанский Банк erid:2Vfnxvg6TDA

/ Сибирское Информационное Агентство /


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