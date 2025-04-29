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Банк «Солидарность» стад призёром национальной премии The Best Dealer & Desk Year

17 апреля 2025 года в Москве состоялась XXIII Церемония награждения лучших профессионалов финансового рынка The Best Dealer & Desk Year Awards 2024, организованная Московской международной валютной ассоциацией (ММВА) и Содружеством Профессионалов Финансового Рынка.

По итогам голосования профессионального сообщества 3-е место в престижной номинации «Лучший менеджер финансовых институтов 2024 года» заняла Наталья Демидова, представитель АО КБ «Солидарность».

"Мы искренне поздравляем нашу коллегу с заслуженным признанием, подтверждающим высокий уровень экспертизы и профессиональной репутации сотрудников Банка «Солидарность»", – говорится в сообщении банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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