Банк «Солидарность» объявил режим работы на майские праздники 2025

АО КБ «Солидарность» сообщил режим работы с 30 апреля по 11 мая 2025 года:

30.04.2025

УТО ДО «Московский», ДО «Петербургский» - с 09:30 до 16:30;

ДО «Приморский» - с 10:30 до 17:30;

ДО «Иркутский» - с 09:00 до 16:00;

Остальные офисы АО КБ «Солидарность» работают по установленному графику.

01.05.2025 - 04.05.2025, 08.05.2025 - 11.05.2025 – выходные дни,

За исключением Дополнительного офиса «МФЦТМ»:

30.04.2025, 02.05.2025 - 08.05.2025, 10.05.2025, 11.05.2025 – по установленному графику;

01.05.2025, 09.05.2025 – выходные дни.