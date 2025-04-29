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Банк «Солидарность» объявил режим работы на майские праздники 2025

АО КБ «Солидарность» сообщил режим работы с 30 апреля по 11 мая 2025 года:

30.04.2025

  • УТО ДО «Московский», ДО «Петербургский» - с 09:30 до 16:30;
  • ДО «Приморский» - с 10:30 до 17:30;
  • ДО «Иркутский» - с 09:00 до 16:00;
  • Остальные офисы АО КБ «Солидарность» работают по установленному графику.
01.05.2025 - 04.05.2025, 08.05.2025 - 11.05.2025 – выходные дни,
 
За исключением Дополнительного офиса «МФЦТМ»:
30.04.2025, 02.05.2025 - 08.05.2025, 10.05.2025, 11.05.2025 – по установленному графику;
01.05.2025, 09.05.2025 – выходные дни.

/ Сибирское Информационное Агентство /


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