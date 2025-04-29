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Руководитель факторинга Ингосстрах Банка вновь избран в правление АФК

Директор департамента факторинга Ингосстрах Банка Александр Варенников включен в состав правления Ассоциации факторинговых компаний. Такое решение принято на общем собрании членов АФК.

Ингосстрах Банк входит в ТОП-10 крупнейших факторинговых компаний России. По итогам 2024 года объем выплаченного факторингового финансирования банком вырос почти в 2,5 раза и составил 352 млрд рублей.

«В 2025 году Банк продолжает наращивать объёмы факторингового финансирования, расширяя направления в отраслях, связанных с потребительским спросом физлиц, а также в финансовых продуктах, которые позволяют минимизировать риски», - отметил директор департамента факторинга Ингосстрах Банка, член правления Ассоциации факторинговых компаний Александр Варенников.

По итогам 2024 года Ингосстрах Банк стал лауреатом ежегодной премии «Финансовая элита России» в номинации «Динамика развития факторинга». Эксперты отметили рост портфеля банка и объемов выплаченного финансирования, опережающий рыночные показатели.

Ассоциация факторинговых компаний играет ключевую роль в развитии и стандартизации отрасли факторинга в России, её участники способствуют эффективному управлению рисками и улучшению качества услуг.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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