«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг Ингосстрах Банка на уровне ruA

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Ингосстрах Банка на уровне ruA-, прогноз – стабильный.

Рейтинг банка обусловлен ростом достаточности капитала после проведенной в октябре 2024 года докапитализации и отражает ожидания агентства по поддержанию банком капитальной позиции на сопоставимом уровне. Положительное влияние на рейтинг также оказали операционная эффективность, адекватное качество активов, удовлетворительная ликвидная позиция и оценка корпоративного управления.

По данным экспертов, в течение 2023 и 2024 гг. Ингосстрах Банк активно наращивал факторинговые операции и кредитование юридических лиц. Агентство по-прежнему отмечает комфортный уровень диверсификации бизнеса ввиду наличия в портфеле как крупных корпоративных кредитов, так и кредитов компаниям МСБ, а также значительного объема розничного кредитования, представленного преимущественно автокредитами.

К числу позитивных факторов относятся качество корпоративного управления и бизнес-процессов банка, а также система корпоративного управления и риск-менеджмента. Эксперты отмечают, что банк работает в рамках стратегии на 2025-2029 гг., которая предусматривает поддержание нормативов достаточности капитала на сопоставимом уровне и постепенный рост показателей рентабельности.