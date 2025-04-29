Ингосстрах Банк: история длиной в 32 года

23 апреля 2025 года Ингосстрах Банк отметил 32 года со дня основания. За эти годы банк прошел серьезный путь развития до универсальной финансовой организации, представляющей широкий спектр услуг розничного и корпоративного обслуживания.

«Сегодня Ингосстрах Банк занимает прочные позиции на российском рынке банковских услуг и продолжает наращивать долю рынка. Мы активно работаем как с частными, так и корпоративными клиентами, предлагая простые, выгодные и гибкие решения. В банке обслуживается свыше 250 тысяч розничных и корпоративных клиентов. За годы работы мы приобрели опыт и надежную репутацию, значительно расширив спектр финансовых услуг», - отметил председатель правления Ингосстрах Банка Станислав Даныш.

За прошлый год Ингосстрах Банк нарастил чистую прибыль в два раза. Совокупный доход по МСФО превысил 1 млрд рублей. Банк вошел в топ-50 российских банков по величине активов и в топ-10 крупнейших факторинговых компаний. По итогам 2024 года отмечен премией «Финансовая элита России» в номинации «Динамика развития факторинга», запустил обслуживание премиальных клиентов и обновил одну из лучших программ лояльности. Ингосстрах Банк в топ-20 рейтинга медиаприсутствия российских банков.

Банк активно развивает направление автокредитования, входит в топ-50 российских банков по объему выдач кредитов и размеру автокредитного портфеля. По итогам 2024 года банк увеличил объемы автокредитования в 3,3 раза— с 6,6 до 22,1 млрд рублей.

Региональная сеть насчитывает более 20 отделений и охватывает основные промышленные центры России. Среди них – Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Красноярск, Краснодар, Иркутск, Новосибирск, Казань, Ростов-на-Дону, Челябинск, Тюмень, Усть-Лабинск, Братск, Воронеж, Сочи.

В этом году Ингосстрах Банк вошел в рейтинг «100 надежных банков России» по версии Forbes. При его составлении эксперты ориентировался на финансовые показатели банков и оценки российских рейтинговых агентств, аккредитованных ЦБ: АКРА, «Эксперт РА», НКР и НРА.