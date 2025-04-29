Альфа-Банк открыл Alfa Only Lounge на Лукойл Арене

Альфа-Банк открыл на Лукойл Арене Alfa Only Lounge — это эксклюзивное пространство, созданное в партнерстве с футбольным клубом «Спартак-Москва».

В новом лаундже объединены лучшие традиции безупречного сервиса и современные тенденции комфорта. Здесь есть просторная зона для отдыха, теплая трибуна на 150 мест, панорамный вид на поле, изысканное меню. Сердце Alfa Only Lounge — ресторан высокой кухни от знаменитого ресторатора Аркадия Новикова.

«Всего год назад мы открыли Alfa Only Lounge в самой популярной локации крупнейшего аэропорта страны и продолжаем создавать эксклюзивные пространства для наших клиентов. Мы видим активный запрос клиентов на комфортный сервис, продуманный в каждой детали — и отвечаем на него. Лаунж на спортивной арене — это принципиально новый подход к просмотрам матчей и сервису для болельщиков и яркий пример нашего «сервиса впечатлений», — отметила Алина Назарова, старший вице-президент, директор по работе с состоятельными клиентами Альфа-Банка.

«Очень рады, что наше сотрудничество с Альфа-Банком расширяется и теперь носит в том числе и инфраструктурный характер. В последнее время мы наблюдаем рост ожиданий не только от результатов команды, но и от уровня комфорта на стадионе. Не сомневаюсь, что эти места будут пользоваться огромным спросом среди наших зрителей. Ну и самое главное — пусть открытие нового сектора принесет удачу нашей команде!», — отметил Олег Малышев, генеральный директор ФК «Спартак-Москва».

Для Alfa Only Lounge разработан фирменный коктейль Alfa Only — комплимент для всех гостей лаунжа.