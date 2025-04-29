Альфа-Банк запускает Альфа-Пятницы для предпринимателей

«Альфа-Пятница для бизнеса» — это еженедельные специальные акции для предпринимателей в рамках программы лояльности «Альфа-Выгодно для бизнеса».

Программа лояльности для малого бизнеса «Альфа-Выгодно для бизнеса» позволяет клиентам не только получать выгоду от повседневных действий по счету, но и принимать участие в акциях.

Каждую пятницу предприниматели могут получать специальные предложения от партнеров и другие преимущества. В эту пятницу, например, можно получить кэшбэк до 100% за запуск рекламной кампании в Яндекс Бизнесе.

«Мы в Альфа-Банке видим в каждом предпринимателе партнера, с которым вместе строим будущее. Поэтому мы создаем сервисы, которые помогают бизнесу расти, развиваться и преодолевать вызовы. Наша программа «Альфа-Выгодно для бизнеса» направлена на повышение лояльности и вовлеченности предпринимателей, создание благоприятной среды для роста бизнеса и развитие долгосрочного партнерства между банком и клиентами», — рассказал Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.