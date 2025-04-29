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Пятый иск о запрете майнинга на территории «Усольехимпрома» удовлетворен в Приангарье

Иркутский областной суд удовлетворил пятый из шести исков прокуратуры о запрете майнинга на территории бывшей промышленной площадки «Усольехимпром». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

<p>Фото: пресс-служба прокуратуры Иркутской области</p>

Фото: пресс-служба прокуратуры Иркутской области

По данным прокуратуры, организация в отсутствие надлежащего технологического присоединения использовала мощности в 15,5 МВт на основании переоформленного акта о технологическом присоединении бывшего собственника.

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«Такое переоформление является незаконным, поскольку фактически предприятием изменены схема внешнего энергоснабжения, вид производственной деятельности, энергопринимающие установки, точки присоединения, что требовало обязательного прохождения процедуры технологического присоединения и получения разрешения контролирующего органа, а также системного оператора», – пояснили в ведомстве.

Нарушение ответчиком требований законодательства об электроэнергетике порождало ситуацию, при которой сетевая организация и системный оператор не имели сведений об энергопринимающих устройствах, их месте нахождения, количестве точек присоединения, мощности и др., что предопределяло отсутствие должного контроля при возникновении проблем, связанных с обеспечением иных потребителей электроэнергией.

В связи с этим прокуратура направила предъявила иск об устранении нарушений закона. Требование было удовлетворено. Сетевую организацию обязали ограничить режим потребления электроэнергии до устранения нарушений.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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