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Альфа-Банк признан лучшим частным банком по объему выданных кредитов и величине портфеля МСБ 2024

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало ежегодные рэнкинги банков, кредитующих малый и средний бизнес. Альфа-Банк стал лидером среди частных банков и занял второе место среди всех банков по объемам выданных кредитов и величине портфеля за 2024 год.

В сегменте малого и среднего бизнеса в 2024 году Альфа-Банк выдал кредитов на 1 772 320 млн рублей. Темп прироста в сравнении с 2023 годом составил 20,1%, что является самым высоким темпом прироста среди системно-значимых банков. Кредитный портфель на 1 января 2025 года составил 748 651 млн рублей. Темп прироста – 27,3%.

Рейтинг кредитоспособности Альфа-Банка по версии «Эксперт РА» по состоянию на 9 апреля 2025 года составил ruAA+, что советует высокому уровню кредитоспособности и финансовой надежности.

«Альфа-Банк всегда поддерживает предпринимателей — мы активно участвуем в государственных программах, расширяем пакет дополнительных сервисов для МСБ и являемся лидерами в сфере зонтичного поручительства. Благодаря высокой степени автоматизации, решение по кредиту принимается за считаные минуты, а средства поступают на счёт в течение дня», — отметил Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.

«Эксперт РА» — крупнейшее кредитное рейтинговое агентство, аккредитованное Центробанком. Основано в 1997 году.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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