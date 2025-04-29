Новости

Кобзев. Послание губернатора Иркутской области, апрель 2025 года
Игорь Кобзев: Иркутская область в топ-30 по туризму
Иркутская агломерация: как новый аэропорт изменит экономический ландшафт
Кобзев предложил майнерам строить автономные дата-центры на попутном газе
Все материалы сюжета

Силуанов: ЦБ практически готов к выпуску цифровых рублей

Чиновник подтвердил надежность инструмента. Об этом пишет агентство «Интерфакс».

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что полномасштабное внедрение цифрового рубля запланировано на следующий год.

«Центральный банк уже практически готов к выпуску цифровых рублей, в том числе и для людей.», – сказал Силуанов, отвечая на вопросы студентов на просветительском марафоне общества «Знание».

Центробанк уже провел успешные бюджетные транзакции с использованием новой формы национальной валюты, подтвердив ее надежность.

Во второй половине 2025 года ЦБ расширит пилотный проект, позволив гражданам открывать цифровые счета и проводить операции между частными лицами.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Альфа-Конфа 2025
«Люди, способные в 6 утра выйти на спорт, могут многое»
Меняем правила: как прошла Альфа-Конфа в Иркутске
Альфа-Конфа: В Иркутске прошло масштабное мероприятие для бизнеса
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес