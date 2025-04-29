Силуанов: ЦБ практически готов к выпуску цифровых рублей

Чиновник подтвердил надежность инструмента. Об этом пишет агентство «Интерфакс».

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что полномасштабное внедрение цифрового рубля запланировано на следующий год.

«Центральный банк уже практически готов к выпуску цифровых рублей, в том числе и для людей.», – сказал Силуанов, отвечая на вопросы студентов на просветительском марафоне общества «Знание».

Центробанк уже провел успешные бюджетные транзакции с использованием новой формы национальной валюты, подтвердив ее надежность.

Во второй половине 2025 года ЦБ расширит пилотный проект, позволив гражданам открывать цифровые счета и проводить операции между частными лицами.