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Экс-министра здравоохранения Приангарья Ледяеву не стали освобождать по УДО

Бывшего министра здравоохранения Иркутской области Наталию Ледяеву, которая была осуждена за мошенничество при закупке медицинских масок, не стали освобождать условно-досрочно. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Отбыв с учетом времени содержания под стражей половину срока от назначенного наказания, осужденная обратилась с ходатайством об условно-досрочном освобождении, которое Куйбышевский районный суд Иркутска с учетом заключения прокурора оставил без удовлетворения», – пояснили в надзорном ведомстве.

Иркутский областной суд занял аналогичную позицию. Ледяева продолжит отбывать наказание в исправительной колонии.

Напомним, экс-министра приговорили к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также всем участникам дела о масках необходимо возместить более 45 млн рублей ущерба.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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