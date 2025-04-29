МС-21 с новыми российскими системами совершил первый полет в Иркутске

Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, совершил первый полет. Он дал старт заводским доводочным испытаниям, сообщает пресс-служба «Ростеха».

На борту машины тестировалась отечественная авионика, системы электроснабжения, кондиционирования и другие. Полет был выполнен с аэродрома Иркутского авиазавода компании «Яковлев».

Транспорт находился в воздухе 1 час 15 минут, достигнув скорости 580 км/ч и высоты 3 тысячи метров. Полетное задание выполнено полностью. Все системы, включая новые отечественные, отработали без замечаний.

Планируется, что МС-21 заменит «боинги» и «эйрбасы». Был разработан отечественный двигатель ПД-14, а также заменены порядка 80 иностранных систем и агрегатов, чтобы не зависеть от санкций и поставщиков из других стран.