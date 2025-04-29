Россия заняла четвёртое место в мире по росту экономики в 2024 году

Россия в 2024 году стала четвертой страной в мировом рейтинге, составленном Международным валютным фондом (МВФ), по вкладу в рост глобальной экономики, измеряемый показателем паритета покупательной способности (ППС), сообщает РИА Новости.

Согласно расчетам МВФ, объем российского ВВП составил $6,94 трлн долларов ППС в 2024 году, увеличившись относительно предыдущего периода почти на полтриллиона долларов. Несмотря на значительный экономический рост, Россия сохранила свою позицию среди лидеров мировой экономики, уступив лишь Китаю, США и Индии.

Китай возглавил рейтинг с впечатляющим результатом в $38,15 трлн долларов ППС, демонстрируя уверенный рост на протяжении последних лет. Соединенные Штаты заняли второе место с ВВП около $29,2 трлн, а Индия поднялась на третью строку рейтинга благодаря увеличению своего экономического потенциала примерно на полтора триллиона долларов за прошедший год.

При этом Япония и Германия показали менее значительные темпы роста: японская экономика увеличилась всего на $160 млрд, достигнув уровня в $6,53 трлн, тогда как немецкий показатель вырос до $6 трлн с прошлого значения в $5,87 трлн.

Помимо указанных государств, в список десяти крупнейших экономик мира также вошли Бразилия, Индонезия, Франция и Великобритания.