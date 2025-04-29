Эксперты предупреждают: укрепление рубля временно, лето принесёт ослабление

Завершается апрель, и рублёвая динамика радует инвесторов: за последний месяц российская валюта укрепилась на 4%. А с начала года её укрепление составляет внушительные 20% — лучшего результата в мире по доходности среди всех валют не продемонстрировал никто. Однако оптимизм аналитиков сдержан.

Эксперты инвестиционного холдинга БКС Мир инвестиций подчёркивают, что уже летом ситуация изменится.

«Скорее всего, в этом месяце и было локальное дно инвалют. К началу лета курсы видятся выше — доллар ближе к 90, юань у 12. Факторами разворота тенденции способны стать: прогнозируемое сокращение притоков валюты от экспорта, рост спроса на валюту под импорт, вероятность корректировки бюджетного правила и нормативов репатриации выручки», – отмечают эксперты.