Более 186 млн рублей направят ветеранам Иркутской области в качестве праздничных выплат

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Отделение Социального фонда России по Иркутской области произвело единовременные денежные выплаты участникам боевых действий и другим категориям ветеранов. Всего помощь получила 2785 человек.

Денежная поддержка оказана следующим категориям жителей региона:

- Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также их вдовы получили выплаты размером 80 тыс. рублей каждый. Аналогичную сумму выделили гражданам, награждённым медалями «За оборону Ленинграда», знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Сталинграда», «Жителю осажденного Севастополя». Такая выплата назначена и бывшим несовершеннолетним узникам нацистских лагерей.

- Труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам фашистских концентрационных лагерей положены выплаты в сумме 55 тыс. рублей каждому.

Общий объём перечисленных средств превысил 186 миллионов рублей. Важно отметить, что ветеранам не пришлось предпринимать никаких самостоятельных шагов для получения денег — начисление прошло автоматически вместе с пенсионными выплатами в апреле 2025 года.

По словам управляющего Отделением Алексея Макарова, меры социальной поддержки реализованы оперативно и своевременно.