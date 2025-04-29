Акции ВТБ неожиданно взлетели на 25% на новостях о дивидендах

Акции банка ВТБ стремительно выросли на торгах в понедельник, показав двухзначный процент прироста стоимости на фоне рекордных объемов торгов, превышающих 63 миллиарда рублей, что составило более трети общей биржевой активности понедельника. В ходе торгов бумаги взлетали на четверть, пробивая отметку в 109 рублей, однако закрылись ниже сотни.

Причины стремительного скачка заключаются в неожиданном объявлении высоких дивидендов в размере 25,58 рублей на акцию, обеспечивающих дивидендную доходность почти в 30% от текущих цен акций до объявления новостей.

«Инвесторы давно потеряли надежду на получение прибыли, учитывая неоднократные заявления руководства банка о невозможности распределения прибыли из-за нормативных требований капитализации. Однако дальнейшему укреплению акций помешал фактор потенциальной дополнительной эмиссии акций банком для поддержания необходимого уровня капитала, что вызвало коррекцию рынка. Аналитики указывают, что технически акции находятся перед важным уровнем сопротивления в районе 100 рублей, преодоление которого откроет путь к новым максимумам порядка 110 рублей», – резюмируют эксперты БКС Мир инвестиций.