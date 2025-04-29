Сотрудники Россельхозбанка поучаствовали в общегородском субботнике в Иркутске

Коллектив Иркутского регионального филиала Россельхозбанка (РСХБ) принял участие в общегородском субботнике. Ежегодная акция в этом году приурочена к Году защитника Отечества и в 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В масштабном мероприятии приняли участие представители администрации, волонтёры, студенты, трудовые коллективы, в том числе 50 сотрудников РСХБ во главе с директором филиала Натальей Барковой.

Россельхозбанку достался один из самых живописных участков города – Цесовская набережная: от бывшей чаеразвесочной фабрики до Глазковского моста. За два часа слаженной работы коллектив очистил территорию от пластиковых бутылок, стекла, прошлогодней листвы, веток и другого мусора. Всего было собрано около 40 мешков отходов.

Также волонтеры навели порядок у здания банка и прилегающей территории в районе улиц Сурикова и Чудотворской. Сотрудники очистили газоны и дорожки, освободили от скопившегося за зиму мусора цветочные клумбы.

«Ежегодный субботник стал доброй традицией для нашего коллектива. Мы стараемся участвовать в нем несколько раз в год, чтобы поддерживать порядок у здания банка и на прилегающей территории. Набережная Ангары является излюбленным местом отдыха горожан. К сожалению, не все к ней бережно относятся. Поэтому очень важно воспитывать экологическую культуру и своим примером показывать, как нужно любить и уважать свой город», – прокомментировала Наталья Баркова.