Набиуллина требует отменить комиссии банков при льготной ипотеке

Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка России, высказалась за отмену банковских комиссий при предоставлении населению льготных ипотечных кредитов. Об этом она сообщила журналистам на итоговом брифинге по результатам очередного заседания Совета директоров Центробанка, на котором ключевая ставка была сохранена на уровне 21%.

Набиуллина отметила, что банковские сборы увеличивают стоимость покупки недвижимости, нарушая изначальную цель программы льготной ипотеки, направленную на повышение доступности жилья для населения. По ее мнению, отмена комиссий не окажет негативного влияния на объемы предоставления субсидированных кредитов банками, поскольку рынок представлен широким спектром участников, многие из которых вовсе не применяют дополнительные платежи.

Кроме того, глава регулятора напомнила, что Министерство финансов повысило уровень компенсаций банкам по программе льготной ипотеки с 23% до 24–24,5% в зависимости от типа приобретаемого жилья. Ставки по привлеченным средствам сократились до 20%, таким образом доходы банков от операций остаются привлекательными даже при отсутствии комиссий.

Важно учитывать, добавила Набиуллина, что от качества исполнения государственных ипотечных программ зависят риски невозврата кредита застройщикам, ранее предоставленным кредитованием. В противном случае банку придется формировать дополнительные резервы.

Подводя итоги, руководитель ЦБ выразила уверенность, что такие меры приведут не к сокращению, а небольшому росту объема выданных ипотек. Прогнозируется умеренное расширение ипотечного портфеля российских банков на 3–8% по итогам следующего года.

Руководители крупных российских банков заявили о готовности отказаться от взимания комиссий при выдаче льготной ипотеки.Однако глава Сбербанка Герман Греф выразил опасения, что отмена комиссий может привести к резкому снижению объема выдачи ипотечных кредитов. Он объяснил, что комиссии необходимы для покрытия убытков банков, возникающих при реализации социальных программ, и предупредил, что отказ от них может повлечь резкое уменьшение числа выдаваемых ипотечных кредитов. «Банки не могут работать в убыток, и сегодня ипотека убыточна. Комиссии помогали удерживать объемы выдачи кредитов», — пояснил он. Костин поддержал Грефа, отметив, что комиссии вводились не от хорошей жизни. «Мы не хотели вводить комиссии, но были вынуждены из-за конкуренции. Президент сказал отменить — мы сделаем», — заверил Костин.

Его точку зрения подтвердил и глава ВТБ Андрей Костин, пояснив, что введение комиссий изначально продиктовано конкуренцией между финансовыми учреждениями. «Мы не хотели вводить комиссии, но были вынуждены из-за конкуренции. Президент сказал отменить — мы сделаем», — заверил Костин.