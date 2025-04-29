Минфин предлагает ввести НДС на аренду майнинговой инфраструктуры

Минфин РФ подготовил законопроект, согласно которому аренда инфраструктуры для майнинга криптовалюты будет обложена налогом на добавленную стоимость (НДС). Российские налогоплательщики будут обязаны исчислять НДС при сдаче в аренду майнинговой инфраструктуры и предоставлении вычислительной мощности для майнинга, сообщает газета "Ведомости".

Введение майнинга в правовое поле произошло в августе 2024 года после подписания соответствующего закона президентом РФ Владимиром Путиным. Закон устанавливает понятия "майнинг", "майнинг-пул" и "оператор майнинговой инфраструктуры".

Принятие закона связано с неконтролируемым ростом потребления электроэнергии в регионах, которое на майнинг ежегодно расходуется 16 млрд кВт ч, или почти 1,5% общего потребления электроэнергии.

Федеральная налоговая служба (ФНС) осенью 2024 года сообщила, что майнеры будут платить налог на прибыль в два этапа, как и другие отрасли.