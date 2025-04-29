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Минфин предлагает ввести НДС на аренду майнинговой инфраструктуры

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Минфин РФ подготовил законопроект, согласно которому аренда инфраструктуры для майнинга криптовалюты будет обложена налогом на добавленную стоимость (НДС). Российские налогоплательщики будут обязаны исчислять НДС при сдаче в аренду майнинговой инфраструктуры и предоставлении вычислительной мощности для майнинга, сообщает газета "Ведомости".

Введение майнинга в правовое поле произошло в августе 2024 года после подписания соответствующего закона президентом РФ Владимиром Путиным. Закон устанавливает понятия "майнинг", "майнинг-пул" и "оператор майнинговой инфраструктуры".

Принятие закона связано с неконтролируемым ростом потребления электроэнергии в регионах, которое на майнинг ежегодно расходуется 16 млрд кВт ч, или почти 1,5% общего потребления электроэнергии.

Федеральная налоговая служба (ФНС) осенью 2024 года сообщила, что майнеры будут платить налог на прибыль в два этапа, как и другие отрасли.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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