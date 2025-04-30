Кэшбэк на май: Примсоцбанк предлагает выбрать выгодные категории для покупок уже сейчас

Примсоцбанк сообщает, что с 25 апреля 2025 года держатели дебетовых и кредитных карт банка могут выбрать самые необходимые для себя категории кэшбэка на май.
В рамках обновленной программы лояльности доступны следующие категории для выбора:
- Общественный транспорт – 4 рубля за поездку
- Маркетплейсы – до 5%
- Путешествия – до 10%
- Товары для дома – до 10%
- Аптеки – до 8%
- Супермаркеты и универсамы – до 3%
- Красота, парикмахерские, салоны красоты – до 10%
- Рестораны, кафе, закусочные, фастфуд – до 10%
- Развлечения, кинотеатры – до 10%
- Детские товары – до 10%
Банк рекомендуется следовать краткой инструкции для выбора категорий:Мобильное приложение Примсоцбанка → Нужная карта (нажать) → «Бонусы и баллы» → «Персональный кабинет лояльности» → «Любимые категории» → «Категории на /месяц/» → Выбрать четыре категории → «Подтвердить».
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