Кэшбэк на май: Примсоцбанк предлагает выбрать выгодные категории для покупок уже сейчас

Примсоцбанк сообщает, что с 25 апреля 2025 года держатели дебетовых и кредитных карт банка могут выбрать самые необходимые для себя категории кэшбэка на май.

В рамках обновленной программы лояльности доступны следующие категории для выбора:

Общественный транспорт – 4 рубля за поездку

Маркетплейсы – до 5%

Путешествия – до 10%

Товары для дома – до 10%

Аптеки – до 8%

Супермаркеты и универсамы – до 3%

Красота, парикмахерские, салоны красоты – до 10%

Рестораны, кафе, закусочные, фастфуд – до 10%

Развлечения, кинотеатры – до 10%

Детские товары – до 10%

Банк рекомендуется следовать краткой инструкции для выбора категорий:Мобильное приложение Примсоцбанка → Нужная карта (нажать) → «Бонусы и баллы» → «Персональный кабинет лояльности» → «Любимые категории» → «Категории на /месяц/» → Выбрать четыре категории → «Подтвердить».