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Кэшбэк на май: Примсоцбанк предлагает выбрать выгодные категории для покупок уже сейчас

Примсоцбанк сообщает, что с 25 апреля 2025 года держатели дебетовых и кредитных карт банка могут выбрать самые необходимые для себя категории кэшбэка на май.

В рамках обновленной программы лояльности доступны следующие категории для выбора:

  • Общественный транспорт – 4 рубля за поездку
  • Маркетплейсы – до 5%
  • Путешествия – до 10%
  • Товары для дома – до 10%
  • Аптеки – до 8%
  • Супермаркеты и универсамы – до 3%
  • Красота, парикмахерские, салоны красоты – до 10%
  • Рестораны, кафе, закусочные, фастфуд – до 10%
  • Развлечения, кинотеатры – до 10%
  • Детские товары – до 10%

Банк рекомендуется следовать краткой инструкции для выбора категорий:Мобильное приложение Примсоцбанка → Нужная карта (нажать) → «Бонусы и баллы» → «Персональный кабинет лояльности» → «Любимые категории» → «Категории на /месяц/» → Выбрать четыре категории → «Подтвердить».

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/ Сибирское Информационное Агентство /


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